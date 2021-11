Mudanças no trânsito em Costa Cabral "não vieram melhorar nada"

Marta Neves Hoje às 13:03 Facebook

Comerciantes de Costa Cabral, no Porto, lamentam confusão permanente. Câmara promete implementar melhorias e consolidar segurança.

Todos os dias há confusão no trânsito na Rua de Costa Cabral, no Porto, por causa do estacionamento abusivo, sobretudo nas extremidades da artéria, junto à Praça do Marquês e à Estrada da Circunvalação, na Areosa. "Basta um carro parado junto a um pino e já mais ninguém passa. Então com os autocarros... é um problema!", conta Francisco Lopes, 79 anos, há 22 com negócio na rua. "As mudanças no trânsito [como a introdução de pilaretes] não vieram melhorar nada", diz.