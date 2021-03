Mudanças nos autocarros da STCP no centro do Porto

JN Hoje às 10:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A reabertura da Rua Formosa, no Porto, que esteve fechada ano e meio por causa das obras no Mercado do Bolhão, vai levar a uma alteração dos percursos de linhas da STCP no centro da cidade a partir de segunda-feira.

"Estas mudanças implicam também um reposicionamento de paragens na zona circundante do Mercado do Bolhão", especifica a STCP, em comunicado.

Estas são as principais alterações anunciadas pela empresa:

- a circulação das Linhas 301-305-801-7M-8M, no sentido de saída do centro do Porto para a periferia, retoma o percurso normal pela Rua Formosa, reativando as paragens próximas da Rua de Santa Catarina (SCAT1) e do Largo do Padrão (PDR);

- as linhas 401-700-800-V94 mantêm as partidas do Bolhão na Rua Firmeza (BLRB4), contam com uma paragem adicional na Rua de Sá da Bandeira (MCBL3), no sentido descendente, do lado oposto ao Mercado do Bolhão, e continuam os percursos pela Rua Formosa (paragens com os códigos de identificação SCAT1 e PDR).

- no sentido contrário, nas viagens que têm o Bolhão como destino, também foi acrescentada uma nova paragem na Rua de Sá da Bandeira. Deste modo, depois da paragem Bolhão Metro (BLM), a paragem Bolhão Firmeza (BLFZ1), no sentido ascendente da Rua de Sá da Bandeira, passa a ser o término destas linhas.

- as paragens na Rua Alexandre Braga continuam desativadas