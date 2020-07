Muitas lojas fechadas na Rua de Santa Catarina

Alfredo Teixeira Hoje às 13:19 Facebook

Vários estabelecimentos de comércio tradicional da Baixa do Porto não resistiram e outros estão a funcionar em meio horário. Pandemia agudizou a crise. Associação pede mais apoios.

Dois meses depois de o comércio reabrir portas, após um encerramento forçado devido à pandemia do novo coronavírus, os lojistas da Baixa do Porto vivem dias sombrios. Muitos dos estabelecimentos não resistiram aos prejuízos gerados pelo tempo em que estiveram parados. Outros reabriram, mas já fecharam devido à falta de clientes. Na Rua de Santa Catarina, coração do comércio da cidade, as muitas portas fechadas são o reflexo desta realidade. A Associação dos Comerciantes do Porto pede mais apoios para o setor.

"Muitas destas lojas já não se encontravam financeiramente bem porque já antes da covid existiam grandes dificuldades no tecido comercial portuense, nas lojas de venda de rua. O que acontece é que, passadas estas semanas de reabertura, a situação em muitos casos é grave, pois estão a perder dinheiro: a procura é baixa e os ganhos não dão nem para as despesas correntes de luz e água", explica Joel Azevedo, presidente da Associação dos Comerciantes.