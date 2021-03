Mulher atropelada em passadeira no Porto

Almiro Ferreira Hoje às 18:56 Facebook

Acidente na Estrada da Circunvalação, junto ao viaduto da Areosa. Transeunte colhida em travessia para peões.

Os Bombeiros da Areosa foram alertados às 15.56 horas desta segunda-feira para o acidente ocorrido na Estrada da Circunvalação, junto ao viaduto da Areosa.

Do desastre, verificado no sentido Porto-Tio Tinto, resultaram ferimentos numa mulher de 40 anos, atropelada numa passadeira. Foi assistida no Hospital de Santo António.

Os Bombeiros da Areosa mobilizaram três viaturas e oito operacionais.

A vítima recebeu os primeiros socorros da equipa médica de um veículo de emergência e reanimação do Hospital de Pedro Hispano.

A Esquadra de Trânsito da PSP de Rio Tinto também registou a ocorrência.