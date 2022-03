Uma mulher foi atropelada, esta sexta-feira de manhã, quando tentava atravessar a Rua de Camões, no Porto, numa zona sem passadeira.

A vítima, com um ferimento na cabeça e no sobrolho, foi assistida no local pelo INEM, sendo depois transportada ao hospital.

A PSP também esteve no local, identificando o condutor.

Segundo testemunhas, a mulher vive sozinha na mesma rua e foi atropelada no meio da via, vinda do lado da estação de metro da Trindade.