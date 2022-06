JN Hoje às 19:13 Facebook

Os Bombeiros Voluntários Portuenses levaram, este sábado à tarde, para o Instituto de Medicina Legal do Porto, uma mulher de 75 anos que morreu colhida por um comboio entre as estações de Contumil e Campanhã, no Porto.

A PSP foi chamada ao local e deverá investigar em que circunstâncias ocorreu o atropelamento em plena linha. No local esteve ainda a VMER do Hospital de Santo António.