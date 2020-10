Mulher de 70 anos encontrada morta em casa no Porto

Adriana Castro Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 70 anos foi encontrada morta, ao início desta tarde, após os Sapadores do Porto terem sido chamados para a abertura de porta do apartamento onde vivia a idosa, na Rua Orfeão do Porto.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, os bombeiros foram chamados para a abertura de uma porta num quinto andar. Quando conseguiram entrar no apartamento, encontraram uma septuagenária em elevado estado de decomposição.

Ainda de acordo com o CDOS, no local, além dos Sapadores do Porto estiveram os Bombeiros Voluntários Portuenses e a PSP.

Ao que conseguimos apurar, terão sido os moradores do edifício a dar o alerta, pelas 15.22 horas.