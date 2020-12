Adriana Castro Hoje às 16:33 Facebook

Uma colisão na Rua Nova da Alfândega, no Porto, seguida do capotamento de um dos carros, obrigou ao desencarceramento de uma mulher de 58 anos pelo Batalhão de Sapadores do Porto, na manhã desta quarta-feira.

O acidente ocorreu por volta das 10 horas e a mulher foi transportada com ferimentos ligeiros ao Hospital de Santo António, no Porto. A circulação foi retomada às 12.23 horas.