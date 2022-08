Marta Neves Hoje às 10:56 Facebook

Uma mulher de 73 anos foi esta quinta-feira levada em estado grave para o Hospital de S. João, no Porto, após ter sido atropelada quando atravessava uma passadeira no cruzamento de Monte dos Burgos com a Circunvalação, no Porto.

Segundo o JN conseguiu apurar, o acidente deu-se por volta das 9.20 horas, tendo o socorro à vítima sido assegurado pelos Bombeiros Voluntários Portuenses e pelo INEM.

A PSP tomou conta da ocorrência.