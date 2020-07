JN Hoje às 12:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher morreu após ter sido atropelada por um autocarro. O acidente ocorreu cerca as 12.05 horas numa passadeira no Campo 24 de Agosto, no Porto.

A mulher, com cerca de 40 anos, terá tido morte imediata após ter sido atropelada por um autocarro da Rede Expressos numa passadeira junto à estação de metro do Campo 24 de Agosto.

Não se sabe se foi o autocarro ou a senhora que não obedeceu ao sinal vermelho.