Mulher morre atropelada por camião na Avenida da Boavista

Uma mulher de 71 anos morreu atropelada por um camião, esta quarta-feira de manhã, na Avenida da Boavista, no Porto. O aparato do acidente chamou muitos populares à rua, que admitem ser prática recorrente atravessar naquela zona, sem passadeira.

O acidente aconteceu às 11.19 horas na Avenida da Boavista, no Porto, junto ao cruzamento com a Rua de 15 de novembro, a poucos metros da Casa da Música. Uma mulher, de 71 anos, ao atravessar a rua numa zona sem passadeira, foi colhida por um camião e morreu no local. O corpo da vítima ficou por baixo do pesado.

Apesar de surpreendidos com o trágico desfecho do acidente, vários residentes e comerciantes admitem que o atravessamento da estrada naquela zona é recorrente, apesar de não haver passadeira. Na estrada, ficou caída a mala da senhora e o condutor do camião terá ficado transtornado.

O trânsito esteve cortado em direção à Rotunda da Boavista, enquanto elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, dos Voluntários Portuenses e do INEM apuravam as circunstâncias do acidente. Foi também mobilizada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João, no Porto.

A Polícia Municipal e a PSP estiveram a encaminhar o trânsito.