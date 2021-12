Mundo do vinho reúne-se no Porto e em Gaia

JN Hoje às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Porto e Vila Nova de Gaia vão receber, entre 27 de maio e 2 de junho de 2023, o Congresso Mundial as Confrarias Báquicas. As inscrições abrem na primavera de 2022 e a iniciativa, que passará pelo Minho, Douro, Lisboa e Alentejo, conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República. São esperados cerca de 700 participantes de todo o mundo.

"Portugal, neste momento, está na moda e os nossos vinhos vão ganhando cada vez mais notoriedade. O nosso turismo ligado ao vinho é cada vez mais apreciado lá fora. Queremos com o congresso melhorar a imagem que Portugal e os seus vinhos têm no exterior, mostrar que o nosso país, neste momento, trabalha ao nível do melhor que se faz no mundo em todas as atividades ligadas ao vinho", afirma o presidente da Federação das Confrarias Báquicas de Portugal, Pedro Rego

"O congresso será no Porto e em Vila Nova de Gaia, mas vamos visitar a região dos Vinhos Verdes e do Douro e teremos uma extensão para Lisboa. Queremos mostrar a qualidade dos vinhos que temos, as dificuldades com que nos deparamos, mas a qualidade que nos carateriza. Ainda não temos uma aprovação final de valores mas será um custo elevado porque teremos centenas de visitantes durante uma semana em Portugal", acrescenta.

Albino Jorge, presidente para o Congresso de 2023, diz que será "uma das maiores manifestações do vinho e da vinha no mundo". "Vamos ter entre 500 a 700 congressistas presentes por isso esperamos um reflexo imediato para o nosso enoturismo logo após o congresso. Traz-nos o reforço da imagem de marca dos vinhos portugueses, mas também uma confiança grande na organização portuguesa", sublinha.

O responsável acredita que o congresso "trará uma dinâmica económica muito interessante por causa da hotelaria e dos restaurantes".