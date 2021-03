Muro e talude em perigo interditam troço da Rua de Bonjóia no Porto

Adriana Castro Hoje às 19:20 Facebook

Perante "a perigosidade de um muro e talude, que neste momento não oferecem segurança", a Proteção Civil Municipal do Porto cortou a Rua de Bonjóia entre a Rua da Igreja de Campanhã e a Travessa de Bonjóia, em Campanhã. O condicionamento de trânsito estende-se até sábado, 20 de março.

O condicionamento de trânsito implica ainda o corte total da via no Beco de Bonjóia e na Rua do Alto da Bela. De acordo com informação disponível no site oficial da Câmara do Porto, a STCP já procedeu aos desvios necessários de linhas e, no local, a sinalização indica alternativas à circulação automóvel.

O proprietário do muro e talude em questão já foi contactado, assegura o Município, para "iniciar a devida ação de mitigação de risco".

A Autarquia esclarece ainda que "os acessos à Quinta de Bonjóia deverão ser efetuados a partir da Rua da Igreja de Campanhã, preferencialmente com acompanhamento policial na interseção desse arruamento com a Rua de Bonjóia".

"Em casos excecionais, poderá ser autorizada a entrada e saída pontual de veículos na Rua do Alto da Bela pela Rua da Corujeira de Baixo, desde essa interseção até ao n.º 71 da Rua do Alto da Bela, mas apenas mediante acompanhamento policial, se existir", clarifica a Câmara do Porto.