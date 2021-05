Museu do Carro Eléctrico volta a abrir aos fins de semana

Beatriz Moreira Hoje às 16:10 Facebook

O Museu do Carro Eléctrico, em Massarelos, no Porto, volta a abrir portas nas tardes de fim de semana, a partir de amanhã. Para assinalar o mês em que comemora 29 anos de existência - foi inaugurado a 18 de maio de 1992 - estão preparadas diversas iniciativas.

Assim, neste sábado, as visitas ao museu serão gratuitas para quem comprar um bilhete no carro elétrico.

Neste dia, o serviço de transporte de passageiros nas linhas 1, 18 e 22 será efetuado com seis viaturas disponibilizadas pela coleção de veículos históricos do Museu do Carro Eléctrico. Das seis viaturas a serem utilizadas, três farão parte do percurso Batalha, Carmo, Massarelos e em direção inversa, que corresponde ao percurso das linhas 18 e 22. Os restantes três veículos irão circular entre o Infante e o Passeio Alegre que faz o percurso da linha 1.

A tarifa da viagem é a habitual do transporte de elétrico, com os bilhetes adquiridos a bordo, junto do guarda-freio (de preferência, optando pela modalidade de pagamento com cartão sem contacto). As assinaturas do Passe Andante (à exceção dos títulos municipais "não Porto") são válidas para realizar as viagens.

Neste sábado, a organização também irá disponibilizar visitas guiadas para conhecer o carro elétrico e o edifico do museu, a antiga Central Termoelétrica de Massarelos.

À semelhança do que já aconteceu no ano passado, devido à pandemia de covid-19, o Museu não irá realizar o famoso desfile de carros históricos.