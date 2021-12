Museu do Holocausto encerra devido à covid-19

Óscar Queirós Hoje às 19:09 Facebook

O Museu do Holocausto do Porto ​​​​​​​esteve aberto, esta terça-feira, pela última vez antes de fechar as suas portas até fevereiro, pelo menos, dependendo da evolução da pandemia.

Michael Rothwell, diretor do museu, disse ao JN que "não são desejáveis ajuntamentos de escolas que por vezes congregam centenas de alunos simultaneamente no espaço museológico."

Ainda no passado dia 26 de novembro, perante duas centenas de adolescentes de escolas de Matosinhos e Vila Praia de Âncora, o Observatório Internacional de Direitos Humanos (OIDH) prestou uma homenagem universal a todas as vítimas do Holocausto. "São estes ajuntamentos que se pretendem evitar", de acordo com aquele responsável.

Aberto desde abril do corrente, o Museu recebeu cerca de 10 mil visitantes no primeiro mês e até hoje mais de 35 mil pessoas.