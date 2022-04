Museu entra no hospital para curar pela arte

Lara Torrado Hoje às 16:44 Facebook

O Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) e o Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR) inauguraram, nesta sexta-feira, o Projeto Colaborativo Arte e Saúde, que pretende ajudar a cuidar com projetos artísticos.

O projeto, que consolida a parceria entre as duas instituições, tem ainda como finalidade aproximar os profissionais do CHUP, os utentes e os seus acompanhantes ao museu, que, por sua vez, "procura consolidar-se fora de portas", refere António Ponte, o diretor. Neste momento, há um trabalho fotográfico que se estende ao longo do hospital, "de forma a mostrar que a cultura contribui para que o ambiente seja mais agradável", diz Paulo Barbosa, presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santo António.



Outro objetivo do projeto é "aproximar as pessoas e fazer com que se sintam interessadas em visitar o museu em questão", adianta o CEO da Fundação Manuel António da Mota, Rui Pedroto. Para incentivar essa dinâmica haverá, ainda, para os utentes e acompanhantes, um desconto de 50% no valor de entrada no museu.



"A arte tem um papel significativo", assegura o diretor do museu. "Pode ser utilizada como um instrumento de minimização do impacto da doença, bem como uma forma de contrariar o olhar focado na doença", disse, adiantando que "possibilita a construção de um ambiente seguro, aliviando o sofrimento aumentando a qualidade de vida e bem-estar".



Com o "intuito de humanização e de educação pela arte", está prevista ainda a realização de atividades educativas com o público infantil no serviço de Pediatria.