Museu subterrâneo do rio da Vila com obra suspensa

Alfredo Teixeira Hoje às 13:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A musealização da galeria está parada por "incumprimento contratual" do empreiteiro e Câmara do Porto terá de lançar novo concurso público. Trabalhos causaram transtorno.

Moradores e comerciantes da Rua de Mouzinho da Silveira, no Porto, foram apanhados de surpresa com a suspensão dos trabalhos para a criação do museu subterrâneo no rio da Vila. Após meses de transtorno à superfície, para peões e automobilistas, a obra parou devido, de acordo com a Câmara do Porto, ao "incumprimento contratual" por parte do empreiteiro. A Águas e Energia do Porto procedeu à posse administrativa da empreitada e será lançado novo concurso público. A "Musealização da Galeria do rio da Vila" só vai ficará concluída no próximo ano.

"Uma vez que removeram todo o estaleiro pensei que os trabalhos à superfície estivessem feitos. É uma surpresa para mim porque, mesmo em tempo de pandemia e com menos gente a circular por aqui, foi um bocado chato ter a obra junto ao meu estabelecimento", refere Manuel Pinto, responsável por uma mercearia no entroncamento da Rua de S. João com a Mouzinho da Silveira.