Música regressa aos jardins da Faculdade de Arquitetura do Porto

Desde setembro do ano passado que a Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP) está a preparar o "FAUP Fest", que não se realiza há dois anos. O festival regressa esta sexta-feira, a partir das 16 horas, nos jardins da faculdade, e conta com 16 artistas. O bilhete custa cinco euros.

Há dois anos à espera da 6.ª edição do "FAUP Fest", os estudantes de Arquitetura regressam, esta sexta-feira, aos jardins da faculdade, para festejar o final de mais um ano letivo. Há três palcos à escolha: Carlos Ramos, Árvore e Toca. Este último, com concertos das 19 horas até depois da uma da manhã, é de acesso gratuito.

Um dos objetivos é "dar a conhecer bandas portuguesas" à comunidade académica, explicou ao JN Afonso Bernardo, presidente da Associação de Estudantes, caracterizando a iniciativa como um "evento cultural alternativo à Queima das Fitas" e cujo objetivo é "levar mais pessoas à faculdade e motivar os estudantes". Até à data foram vendidos 1100 bilhetes, mas os jardins têm capacidade para três mil pessoas. Cada bilhete de acesso ao palco Árvore e ao palco Carlos Ramos custa cinco euros. Se forem adquiridos no próprio dia, o preço sobe para sete.

O festival arranca às 16 horas e conta com a habitual "feirinha", mas a música prolonga-se noite dentro. Do cartaz, o presidente da Associação de Estudantes destaca a banda "First breath after coma" e os "Baleia baleia baleia", que atuam no palco gratuito "Toca".

Algumas bandas, em particular as que são constituídas por artistas da universidade, aceitaram atuar gratuitamente, mas outros artistas terão de ser pagos, clarifica Afonso.