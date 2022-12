Músicos do Stop vivem na incerteza e sem alternativa

João Nogueira Hoje às 11:05 Facebook

Encerramento do centro comercial vai desalojar centenas de artistas, que rejeitam a opção do silo auto apresentada pela Câmara do Porto.

O fantasma do encerramento sempre pairou sobre os cerca de 500 músicos que têm no centro comercial Stop, no Porto, estúdio e sala de ensaio. Mas a assombração está prestes a materializar-se, após o Município ter anunciado que o edifício vai mesmo fechar, por falta de condições. Os músicos vivem em sobressalto, sem alternativa à vista, até porque a hipótese do silo auto, apontada pelo presidente da Autarquia, Rui Moreira, é rejeitada.