Músicos voltam a dar vida às ruas do Porto

Em português ou em estrangeiro, sobretudo em inglês, as vozes dos músicos regressaram às ruas do Porto. Da Baixa ao Centro Histórico, passando por zonas como Cedofeita, a cidade voltou a ganhar banda sonora.

Após o período de confinamento determinado pela pandemia da covid-19, o recomeço faz-se agora a um ritmo lento e ainda com as ruas quase despidas do rebuliço do turismo, que nos últimos anos encheu todos os recantos da Invicta. Mas, as saudades já apertavam e, por isso, os artistas decidiram voltar.

Hoje, mesmo que o cenário em nada se possa comparar ao verão dos anos anteriores, permanece a vontade de cantar. E os sorrisos de quem faz questão de parar para os escutar são, a par dos contributos monetários, o maior incentivo para que ali continuem. Assim se faz da rua, todos os dias, o maior palco. Porque a paixão pela música, essa, não há vírus que mate.