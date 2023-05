Não há cansaço que queime a festa académica no Porto

João Nogueira e Bruna Silva Hoje às 17:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Bengalas reconstruídas, cartolas remendadas e muita cerveja. Depois de um cortejo memorável, milhares de estudantes continuam a fazer a festa no Queimódromo, no Porto. Não há cansaço que esgote a festa académica.

É com a voz rouca que Margarida Curval, finalista de Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), marca presença no Queimódromo pela quinta noite consecutiva.

É quarta-feira à noite e pelos palcos do recinto passam Dillaz, Wet Bed Gang, X Tense, Joint One & Yung Juse e DJ Fifty. A multidão gosta da música, não se vê um palmo de chão, mas poucos dançam. A coreografia mais usada é o levantamento do copo. Nas barraquinhas não há mãos a medir para servir quem chega. E também ali há música. Tão alta, que se torna quase impossível conversar. Mas a festa faz-se na mesma, com muitos brindes e sorrisos.