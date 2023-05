Não houve qualquer proposta para colocar elétricos na Ponte Luís I

A Infraestruturas de Portugal não recebeu qualquer proposta para a instalação do elétrico no tabuleiro inferior da Ponte Luís I. A indicação consta de uma resposta do Ministério das Infraestruturas a um requerimento do deputado social-democrata Firmino Pereira, que questionava o ponto de situação do projeto, cuja intenção tinha sido anunciada pelo presidente da Câmara de Gaia em 2018, e pela STCP, em 2021.

"A eventual instalação de infraestruturas que permitissem a passagem de elétricos na Ponte Luís I, no Douro, nunca foi objeto de proposta formal apresentada à Infraestruturas de Portugal pelas autarquias do Porto e de Gaia, não sendo do conhecimento desta área governativa qualquer plano de desenvolvimento deste modo de transporte nas infraestruturas rodoviárias que ligam à ponte", diz a resposta do Governo ao requerimento do parlamentar do PSD.

Em 2021, a STCP admitia que estava a articular com as autarquias do Porto e Gaia a ligação por elétrico entre as duas cidades, utilizando o tabuleiro inferior da Ponte Luís I. "[A ligação por elétrico entre Porto e Gaia] Não será por uma nova ponte pois Porto e Gaia já têm novas pontes mas por uma já existente. A Ponte Maria Pia terá outras utilizações mas o tabuleiro da Ponte Luís I será a hipótese até porque o objetivo será ligar por elétrico as duas ribeiras", disse, então, Rui Saraiva, administrador da STCP.

PUB

Em 2018, o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, também já tinha anunciado essa intenção, no final de uma reunião do Conselho Metropolitano do Porto. A ideia era que os elétricos deixassem de ser um exclusivo do Porto e passassem também a servir Gaia, pelo tabuleiro inferior da Ponte Luís I.

A travessia entraria em obras de reabilitação em outubro de 2021, tendo reaberto à circulação em abril deste ano, apenas para peões, velocípedes, transportes públicos e veículos prioritários.

Perante a ausência de infraestruturas para o elétrico, Firmino Pereira questionou o Governo. O Ministério esclarece agora que, afinal, nunca deu entrada qualquer proposta para que o projeto avançasse.