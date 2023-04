Nas ruas do Porto ouve-se mais castelhano do que português

Bruna Silva Hoje às 16:50 Facebook

Não soubéssemos nós que estávamos no Porto e diríamos que tínhamos aberto uma porta para Espanha. Nas ruas da Baixa até à Ribeira ouve-se mais castelhano do que português. Neste fim de semana de Páscoa, o que mais se vê na cidade são espanhóis, que aproveitam o bom tempo para conhecer pontos turísticos como a beira-rio e a Estação de S. Bento.

Nem os artistas de rua escapam à onda, tocando músicas espanholas. E entre os moradores, as conversas desaguam na invasão do outro lado da fronteira. Cumprindo a tradição, casais, famílias com crianças e grupos de amigos escolheram o Porto como destino de férias pascais.

De um grupo de três amigas de San Sebastián e Madrid, Marta, Dne e Maddi, apenas uma já tinha estado na Invicta. Contam que chegaram nesta quinta-feira e consideram "a zona do rio muito bonita". Só lamentam que a enchente de turistas tenha limitado a visita à Livraria Lello. "Estava muita gente", sublinharam.

O casal Inigo e Ana chegou nesta sexta-feira e a primeira impressão do Porto já é positiva, graças ao calor. Naturais de Madrid e de Barcelona, vieram desfrutar do fim de semana para conhecer mais o centro, andar de barco e participar em excursões que os levem a conhecer o que está do outro lado do rio. Afinal, as caves do Vinho do Porto são em Gaia. "É a primeira vez que estamos aqui e queríamos muito conhecer a cidade", explicou o casal.

Adrian, Nayara e Geani viajaram de Valência e de Vigo. E já perderam a conta ao número de vezes que visitaram o Porto. "Adoramos isto, adoramos a vista", referiram, para justificar a escolha recorrente do destino de férias. Sentados numa esplanada com vista para o Douro, confessaram: "Há tantos espanhóis por aqui que encontramos sempre alguém conhecido".



Acabados de chegar ao Porto, José Luís, Gema e os dois filhos estreavam-se na cidade. A família de Navarra mostrava-se muito curiosa com o itinerário programado até à próxima segunda-feira.