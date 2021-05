NAV averigua descolagem de avião do Porto com viatura na pista

JN/Agências Hoje às 19:01 Facebook

A NAV tem em curso "um processo de averiguações interno", depois de a Torre de Controlo do Aeroporto do Porto ter autorizado a descolagem de um avião quando ainda estava na pista uma viatura em inspeção.

"A NAV Portugal vem a público esclarecer que desencadeou todos os mecanismos e procedimentos previstos para este tipo de situação assim que o mesmo se verificou, com um processo de averiguações interno já a decorrer", refere a empresa, que gere o tráfego aéreo nacional, em comunicado enviado à agência Lusa.

Esta posição surge na sequência de uma Nota Informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) a dar conta de que vai investigar o "incidente grave", ocorrido a 27 de abril. O documento refere que a Torre de Controlo do Porto admitiu tratar-se de "um equívoco".

"Nestes termos, aguardar-se-ão agora as futuras conclusões do GPIAAF e da averiguação interna para decidir sobre a necessidade de mais medidas e/ou procedimentos a tomar na sequência da ocorrência", acrescenta a NAV Portugal.

A empresa responsável pela gestão do tráfego aéreo diz ainda no comunicado que "tem orgulho no histórico de promoção da segurança na aviação civil que conquistou nas duas décadas desde que foi criada, assegurando sempre o cumprimento dos máximos padrões de segurança em toda a sua operação, e tudo fará para que assim continue".