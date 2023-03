Navio a arder ao largo da Foz no Porto

JN Hoje às 16:01, atualizado às 16:19 Facebook

Um incêndio num navio que transporta combustível ao largo das praias da Foz do Douro, Porto, foi, esta terça-feira, combatido por uma outra embarcação.

A situação, perto da praia de Gondarém, está a despertar grande atenção de curiosos.

Segundo a Proteção Civil, estão empenhados neste incêndio três veículos e 16 operacionais.

O alerta foi dado às 15.24 horas e o navio em chamas que seguia do porto de Sines dirigia-se para o porto de Leixões, em Matosinhos.

A embarcação chama-se "Greta K" e tem bandeira de Malta.

Além das embarcações que combatem as chamas, há outras duas do Instituto de Socorro a Náufragos também no local.