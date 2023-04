Navio que ardeu ao largo da Foz deixa Porto de Leixões

JN Hoje às 20:55 Facebook

O navio Greta K partiu, esta terça-feira, a reboque, rumo ao estaleiro, em Génova, depois do incidente que ocorreu no dia 23 de março ao largo do Porto de Leixões, segundo um comunicado da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

O alerta para o incêndio no navio-tanque Greta K, com bandeira de Malta, que se encontrava a navegar a cerca de uma milha e meia de costa, cerca de três quilómetros, junto à praia dos Ingleses, na Foz do Douro, foi dado cerca das 15.30 horas, do dia 21 de março, para o "Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, da Marinha". O navio tinha 19 tripulantes a bordo, todos de nacionalidade filipina. A embarcação transporta "gasóleo e combustível destinado a aviões (jet fuel)".

Quando ardeu, o cargueiro estava a terminar uma viagem que havia começado no Porto de Sines.