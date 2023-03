Navio que ardeu ao largo da Foz entrou no Porto de Leixões

O navio "Greta K", que se incendiou na semana passada ao largo da Foz do Douro, no Porto, entrou esta terça-feira, à tarde, no Porto de Leixões, em Matosinhos.

A viagem até ao porto foi feita inicialmente com a ajuda de um rebocador oceânico, assim que entrou na área portuária contou com o apoio dos rebocadores da APDL.

O "Greta K", registado em Malta e que faz o transporte de combustíveis, está atracado no Terminal de Cruzeiros e primeiramente será sujeito a uma inspeção.

Após o incêndio foi levado para alto mar. A ideia seria proceder a reparações. Esteve a 12 milhas da costa. No sábado, tinha sido apontado um prazo de três dias para, por fim, dar entrada em Leixões.

Quando ardeu, o cargueiro estava a terminar uma viagem que havia começado no Porto de Sines.