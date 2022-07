Nem as obras param os saltos na ponte Luís I

Marisa Silva Hoje às 11:43 Facebook

Quando o calor aperta na Ribeira do Porto, os jovens lançam-se para o rio Douro. Andaimes no tabuleiro não são obstáculo. A prática passa de geração em geração.

É uma tradição antiga, que passa de geração em geração nas famílias da Ribeira, no Porto: quando o calor convida a banhos e o sol brilha sobre o Douro, o tabuleiro inferior da ponte Luís I serve de plataforma para miúdos e graúdos saltarem para as águas frias do rio. E nem as obras de reabilitação da travessia travam os mergulhos, ainda que com menor afluência face a anos anteriores. Os saltos acabam por atrair o olhar dos turistas que, junto às margens do rio, aplaudem a coragem dos banhistas e eternizam o momento numa fotografia.

Nascido e criado na beira-rio, Alexandre Andrade conhece bem os ritmos do Douro. Saltou pela primeira vez da ponte Luís I para o rio aos seis anos e, desde então, nunca mais parou. Já lá vai mais de uma década.