Nem os 108 anos afastam irmã Maria Helena Garcia do piano

Ana Carla Rosário Hoje às 20:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi rodeada das irmãs da congregação, muitos amigos, familiares e antigos alunos que Maria Helena Garcia comemorou, na segunda-feira, 108 anos, 66 dos quais dedicados às Irmãs Doroteias.

Professora de piano no Colégio de Nossa Senhora da Paz, no Porto, Maria Helena Garcia já não leciona, apenas por causa da covid-19, mas não deixa de praticar no seu piano uma hora por dia.

Fervorosa adepta de festas e de presentes, no dia em que completou 108 anos não faltaram três das suas grandes perdições: piza, coca-cola e bolos.