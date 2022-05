Porto: Ninguém assume obra de estrada em terra e com buracos

João Nogueira Hoje às 18:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Moradores nas Antas mal conseguem chegar ao prédio de carro e casas enchem-se de pó.

Uma estrada de terra e pedras é a realidade com que os habitantes do Antas Garden vivem há cerca de um ano, sem saber quem a vai arranjar. O construtor diz que a responsabilidade é da Câmara do Porto, que reage atirando o ónus ao empresário.

Os moradores, que já fizeram "sucessivas reclamações", expressam as inquietações provocadas pelo estado da via e a falta de resposta. "Sinto que gozam comigo", confessa Luís Figueiredo, um dos moradores que, desde junho do ano passado, faz reclamações constantes às autoridades.