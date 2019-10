No Hospital dos Pequeninos tudo é curado, até o medo dos médicos

Rosária Gonçalves Hoje às 18:21 Facebook

As pequenas portas do Hospital dos Pequeninos fecham amanhã e não tem faltado gargalhadas e animação. Um hospital improvisado em que as tradicionais batas brancas são substituídas umas mais coloridas e onde os doentes são peluches e brinquedos. Ali tudo pode ser curado, até os medos.

O helicóptero de papel pendurado no teto do salão de estudantes da Faculdade de Medicina do Porto (FMUP) desperta a curiosidade dos mais pequenos que recriam uma ida ao médico durante uma hora. Apesar de ser a brincar, o objetivo da iniciativa é sério. "Queremos desmistificar o papel do médico e fazer com que percam o medo", refere Miguel Lopes, coordenador do departamento de voluntariado, saúde pública e ação comunitária da Associação de Estudantes da FMUP. Com o projeto a crescer ano após ano, "já há pais que nos testemunham o progresso dos filhos", conta Henrique Cardoso, voluntário e estudante do 5.º ano de Medicina.

No pequeno hospital tudo é pensado ao pormenor e os passos são rigorosos tal como um hospital verdadeiro. Os doentes realizam um diagnóstico na triagem e são reencaminhados para uma especialidade. Têm ao dispor "especialistas" da dor de garganta, dor de barriga, falta de ar, febre, olhos e ouvidos, bloco operatório, farmácia e inclusive um dentista. Entre máscaras, luvas, estetoscópios e toucas cirúrgicas, os mais novos vivem um verdadeiro ambiente hospitalar.

Oriundo do Jardim de Infância da Codiceira, Alfena, em Ermesinde, Duarte S. tem cinco anos e faz-se acompanhar por um dinossauro, com o mesmo nome, que tem sofrido dores de barriga "por comer muitos chocolates", explicou a voluntária a Duarte. O dinossauro estaria curado com uma vacina. O mesmo não aconteceu com "Noddy", boneco da colega Inês G., que viria a persistir na dor dos olhos e dos ouvidos. Já Carlos F. preferiu levar o seu companheiro "Panda" de dois anos, garantindo que "o Panda não tem medo de picas" e pode fazer todos os tratamentos.

900 doentes passaram no hospital

Na iniciativa participam cerca de 200 voluntários divididos pelas diferentes áreas da saúde, entre eles alunos provenientes da Faculdade de Medicina, Faculdade de Nutrição, Faculdade de Farmácia e Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. Para Bárbara Martins, 20 anos, estudante do 3.º ano da FMUP, participa pelo terceiro ano consecutivo. "A primeira vez que participei foi por curiosidade, agora é porque gosto. Achava que não era capaz de falar com as crianças e agora percebo que gosto muito", conta a estudante.

Com mais de 10 anos de história, o projeto é aberto a crianças entre os três e o os seis anos do concelho do Porto e pretende transmitir hábitos para uma alimentação saudável, a importância da vacinação e da higiene oral. Prevê-se que durante a semana tenham passado cerca de 900 crianças pelo Hospital dos Pequeninos. E como ir ao médico não dói, no final da consulta os mais novos divertem-se com duas mascotes ao som da música.