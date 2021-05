Noite da Baixa portuense voltou a ganhar vida

JN Hoje às 23:41 Facebook

O fim do estado de emergência e o consequente alargamento dos horários de funcionamento dos espaços de restauração e bares até às 22.30 horas fizeram voltar as pessoas à rua.

Este sábado à noite, centenas de jovens e menos jovens encheram as principais artérias da Baixa portuense, fazendo lembrar o período pré-pandemia.

Apesar da forte presença policial, muitos prolongaram a estadia para lá da hora permitida, mantendo-se no exterior dos estabelecimentos comerciais, em animado convívio.

Já no dia anterior, as ruas do Porto tinham mais gente que num passado recente.