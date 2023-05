Noite de São João terá música em três palcos e foguetes na Ribeira

João Nogueira Hoje às 19:33 Facebook

Já são conhecidos os nomes que vão dar música à noite de São João no Porto. Emanuel, Miguel Araújo, David Bruno, Moullinex e Cláudia Martins & Minhotos Marotos serão os principais protagonistas. A festa volta a realizar-se, à semelhança do ano passado, com três palcos e o habitual fogo-de-artifício. No total, o Município vai gastar uma verba de 615mil euros.

O público pode escolher os artistas e o local onde vai passar a noitada de São João. Os três palcos da noite de 23 para 24 de junho vão estar no Largo do Amor de Perdição (Cordoaria), nos jardins do Palácio de Cristal e na Praça da Casa da Música.

O primeiro local vai ser o epicentro da música popular portuguesa, com Emanuel e o grupo Cláudia Martins & Minhotos Marotos a animar o povo. Miguel Araújo e o grupo Fogo Fogo sobem ao palco dos jardins do Palácio de Cristal.

Já na Praça da Casa da Música a noite será mais intensa, com as atuações do gaiense David Bruno (com convidados especiais a descobrir nessa noite) e Moullinex. Todos os espetáculos começam às 22 horas, sendo interrompidos, à meia-noite, para o tradicional fogo-de-artifício, na Ribeira. Um espetáculo que terá a duração de 16 minutos.

Com o fim das obras no tabuleiro inferior da Ponte Luís I, a Autarquia ainda vai analisar se o espetáculo de pirotecnia inclui a travessia. O investimento continua a ser conjunto das autarquias do Porto e de Gaia.

No dia 23, a tradição também se mantém com a apresentação da Banda Sinfónica Portuguesa, às 18 horas, na Concha Acústica dos jardins do Palácio de Cristal.

A ideia da descentralização não se limita à noite de 23 para 24 de junho, e o programa de animação das festas abrange todas as freguesias e inclui diversas iniciativas como a arruada de ranchos, uma cascata comunitária e o desfile de rusgas.

Nos dias que antecedem a noite mais longa do ano, o cartaz inclui atuações de Quim Barreiros, Leandro, Augusto Canário Diapasão e Sons do Minho, entre outros nomes.



Rusgas e cascata

Mas o programa de animação não se esgota na música. Assim, a partir das 15 horas do dia 17 de junho, a Praça do General Humberto Delgado será palco da Arruada de Ranchos.

E as mil casinhas da Cascata Comunitária de São João vão estar, entre os dias 20 de junho e 1 de julho, em exposição aberta no Bolhão.

Para fechar a programação festiva, as rusgas voltam a sair à rua no dia 1 de julho. As marchas contam, como é habitual, com a participação de várias associações e coletividades da cidade num percurso que começa às 17 horas e encerra em frente à Câmara do Porto.

Para os foliões, também são de caráter obrigatório os carrosséis e os carrinhos de choque. As diversões espalham-se pela cidade e voltam a ocupar espaços como a Alameda das Fontainhas, o Jardim do Cálem, em Lordelo do Douro, a Avenida D. Carlos I, na Foz, e a Rotunda da Boavista, onde já estão a roda gigante e espaços de restauração.

O Município ainda vai divulgar os constrangimentos de trânsito e os percursos alternativos durante as festas de São João.

Também na apresentação do programa das festas de São João, estiveram presentes os artistas Miguel Araújo e Cláudia Martins.

O grupo Cláudia Martins & Minhotos Marotos estreia-se pela primeira vez a atuar na noite de S. João. "É um privilégio. Podem esperar muita marotice e desgarrada da nossa parte no nosso concerto".

Apesar de não ser a primeira vez de Miguel Araújo a atuar no Porto na noite tradicional, o artista expõe que ainda sente "como se fosse uma estreia": "Esta é a grande festa da minha cidade, portanto representa muita coisa. Vai ser uma maravilha poder voltar a subir ao palco".