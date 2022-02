Nomes de escritores nas ruas não agradam aos moradores

As novas designações que a Câmara do Porto atribuiu às ruas do Bairro Rainha D. Leonor, por proposta da Comissão Municipal de Toponímia, estão a causar confusão às pessoas, que preferem os números. José Saramago, Manuel António Pina, Agustina Bessa Luís e Florbela Espanca estão entre as figuras homenageadas

A atribuição de nomes de escritores e poetas às ruas do Bairro Rainha D. Leonor, no Porto, está a causar confusão e algumas dificuldades a quem lá vive. A afixação das novas placas foi concluída há semanas e, apesar de em todos os casos se manter a anterior designação - numérica -, para que as pessoas se habituem gradualmente à mudança, a Câmara ainda tem de comunicar as alterações a uma série de entidades para que o reconhecimento seja geral.

Alterar a morada no banco, renovar o cartão de cidadão ou chamar um táxi. Para ações como estas, os moradores ainda não podem usar a nova designação da sua rua, porque oficialmente não consta em determinados serviços. A própria Domus Social, empresa responsável pela gestão da habitação municipal, está a enviar as faturas da renda aos inquilinos com o endereço antigo. E, dizem os moradores que o JN ouviu, até os carteiros sentiram dificuldades de início.