Notas e moedas antigas juntam 100 colecionadores no Porto

Feira Internacional de Numismática do Porto começa esta sexta-feira na Boavista. Evento, que termina no sábado, recebe colecionadores portugueses, de outros países europeus e do Brasil. Sistemas de certificação facilitam expansão do setor.

Cem expositores oriundos de Portugal, de vários países europeus e do Brasil participam, sexta-feira e sábado na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, na Avenida da Boavista, no Porto, na única Feira Internacional de Numismática da Península Ibérica.

O seu promotor, Paulo Oliveira revelou ao JN que, além de notas e moedas - algumas delas de grande valor monetário (30 mil ou mais euros) ou histórico - o visitante pode apreciar uma coleção de 500 relógios de bolso dos séculos 19 e 20 - de sua propriedade - e conhecer o Museu do Papel Moeda que a Fundação possui no local. A entrada é gratuita entre as 10 e as 17 horas.

De acordo com o organizador, "há dezenas de milhares de comerciantes no setor da numismática na Europa e no mundo e o seu número está a crescer, graças aos modernos sistemas de certificação de notas e moedas e a sites que garantem a fiabilidade do vendedor e do comprador e garantem que o produto é expedido, logo que pago", explicou.

As transações são, por isso, feitas através da Internet, embora os operadores do ramo frequentem as diferentes feiras que se realizam na Europa e nas Américas, para se conhecerem pessoalmente e fazerem transações por grosso.

Quem vai estar

No certame, haverá, por isso, stands de empresas de certificação dos produtos - em termos da sua antiguidade e do estado em que se encontram - bem como firmas que se dedicam a leilões (físicos ou eletrónicos), e a Imprensa Nacional Casa da Moeda - que vai revelar quais as novas notas de euro que circularão em Portugal, no próximo ano.

No evento, será, ainda, lançado um Anuário de Numismática dirigido a colecionadores.

A segurança, que se exige para evitar furtos, está garantida quer por funcionários da organização, quer pela presença da PSP no recinto.

Paulo Oliveira sublinha que agendou a feira para uma sexta-feira porque os voos às quintas são mais baratos e para que os comerciantes estrangeiros possam conhecer o Porto e a região Norte, no domingo.

Enaltece a cooperação da Fundação, mas lamenta que o espaço não comporte mais expositores: "infelizmente no Porto, a não ser na Exponor - que não se adequa a este tipo de feira - não há espaços maiores".