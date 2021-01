Nova ala pediátrica do Hospital S. João abre no último trimestre do ano

Marta Neves Hoje às 11:28 Facebook

A nova ala pediátrica do Hospital de S. João, no Porto, abre no último trimestre deste ano. No próximo Natal, a unidade estará a funcionar em pleno, assegurou Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar.

Neste momento, prepara-se o lançamento do concurso para os equipamentos, como ventiladores, sendo um processo que, segundo Fernando Araújo, deverá estar concluído até junho.

O responsável diz que o pessoal atualmente ao serviço no hospital é suficiente para garantir o funcionamento da nova ala pediátrica.

Mais do que aumentar a capacidade da unidade hospitalar, o importante é dar mais condições aos doentes, acrescentou, no âmbito de uma visita às obras em curso, na manhã desta sexta-feira.