Nova dádiva de sangue organizada pela FAP no Pólo Zero

Sob o mote "Continuamos Academia", a Federação Académica do Porto (FAP) organizou uma dádiva de sangue, esta terça-feira, em conjunto com o Instituto Português do Sangue.

A participação, das 14 horas às 19 horas, está sujeita a marcação prévia. A iniciativa da FAP teve origem na "escassez das reservas de sangue, e em resposta aos apelos do Instituto Português do Sangue". A dádiva realiza-se esta terça-feira, no Pólo Zero, na Rua de São Filipe de Nery, no Porto.

Para Ana Gabriela Cabilhas, presidente da FAP, "estas ações são o reflexo da preocupação dos estudantes com a situação atual do país. Na Academia do Porto, preparamos o nosso futuro, e o futuro passa por sermos jovens empenhados na luta por uma sociedade mais justa e com desigualdades menos acentuadas. O nosso compromisso com os estudantes e com a comunidade em geral é o de nos desdobrarmos em iniciativas para combater as dificuldades que a pandemia nos trouxe".

No âmbito da campanha "Continuamos Academia", a FAP criou uma plataforma online de apoio aos estudantes "com o intuito de ser um ponto de contacto onde os estudantes podem partilhar as dificuldades que estão a sentir, seja em termos de ensino (presencial ou à distância), alojamento, dificuldades socioeconómicas, ou saúde mental. Após receber o contacto por parte do estudante, a Federação Académica do Porto encarrega-se de prestar apoio ao mesmo, mediante as necessidades apresentadas".

A campanha prevê ainda um concerto solidário e uma angariação de material tecnológico (computadores, tablets, webcams), dadas as dificuldades de alguns estudantes no modelo de ensino online.