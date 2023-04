Nova escultura no Castelo do Queijo para evocar desastre com petroleiro

O "Jakob Maersk" encalhou no local em 1975 e teve a proa à vista durante 20 anos. Câmara do Porto analisa.

O nome é sugestivo: "Proa do Porto". O autor da proposta, que passa por instalar uma escultura em aço com 22 metros de altura na zona do Castelo do Queijo, na frente marítima portuense, é o arquiteto e artista plástico Diogo Brito. A escultura terá a forma de um arco, com uma malha transparente de aparência enferrujada, e iluminação à noite, alimentada pelas ondas do mar.

A "Proa" será uma forma de lembrar o desastre com o petroleiro dinamarquês "Jakob Maersk", que ardeu ao largo da Foz do Douro em janeiro de 1975, partiu-se e ali deixou encalhada a proa, durante 20 anos, junto às rochas. A proposta foi apresentada ao Executivo de Rui Moreira, terá sido bem acolhida e está em análise.