Nova estrada em Ramalde vai custar 1,4 milhões de euros

O Município do Porto lançou um segundo concurso para a construção da via de ligação da Rua das Andrezas à Avenida Vasco da Gama, em Ramalde. O valor-base do procedimento é de 1,4 milhões de euros.

O concurso público é lançado pela empresa municipal GO Porto - Gestão e Obras e divide os trabalhos em duas fases. A primeira inclui "o arranjo urbanístico envolvente ao perímetro dos lotes 9 e 10 do alvará de loteamento n.º 6/90", enquanto a segunda compreende "a extensão da Rua de S. João de Brito até à Avenida de Vasco da Gama, e articulação com a Rua do Pinheiro Manso". "Estas fases correspondem a um valor base de 660,6 mil e 740 mil euros, respetivamente", contabiliza a Autarquia.

"A empreitada contempla trabalhos de demolições, bem como a criação de percursos pedonais, zonas de estacionamento e a instalação de infraestruturas, nomeadamente ao nível de água e saneamento. Está também incluída a instalação de iluminação pública, a execução de rede enterrada de telecomunicações, de baixa tensão, a colocação de sinalização - nomeadamente a luminosa automática de trânsito - e ainda a instalação de contentores de resíduos sólidos urbanos", pormenoriza, ainda, a Câmara do Porto.

As propostas devem ser apresentadas até 5 de setembro. Este é o segundo concurso lançado para a execução da empreitada, uma vez que no primeiro procedimento "as propostas apresentadas não cumpriam os requisitos".