Nova operadora nas linhas de autocarro da Arriva

A Arriva vai deixar de operar as linhas que servem Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Trofa, Santo Tirso, Maia, Matosinhos e o Porto. A intenção da empresa abandonar o serviço foi revelada nesta terça-feira pela Área Metropolitana do Porto (AMP), que assegura ter desencadeado os procedimentos necessários para a substituição da empresa, garantindo que os utentes não ficam sem autocarros, sobretudo os transportes escolares.

A Arriva representa uma oferta de aproximadamente um milhão de quilómetros por ano.

"O serviço irá continuar a ser prestado nos mesmos moldes para a população, mesmo com a mudança de operador, garantindo que as autarquias abrangidas por esta decisão da empresa não terão falta de transporte público para as populações que diariamente utilizam este meio de mobilidade", diz a AMP, em comunicado.

"Importa salientar que atualmente, em virtude da situação pandémica existente, vigora um financiamento para assegurar a oferta dos serviços essenciais de transporte público que irá ser mantido em 2022", acrescenta o documento.