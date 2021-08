Nova paralisação da STCP entre 20 e 22 de setembro

Miguel Amorim Hoje às 17:16 Facebook

Os trabalhadores da STCP, reunidos esta quinta-feira, à tarde, em frente à Câmara do Porto, decidiram avançar com nova paralisação entre os dias 20 e 22 de setembro se até essa data não houver acordo com a administração da empresa para aumentos salariais.

Após a aprovação deste manifesto, por unanimidade e aclamação, o documento com as pretensões dos trabalhadores foi entregue ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, na condição de "acionista maioritário da STCP".

Se ocorrer a paralisação em setembro, será entre as zero horas do dia 20 e as duas horas do dia 22.

Esta quinta-feira está a decorrer a terceira jornada de greve da STCP e a manifestação contou com cerca de duas centenas de trabalhadores. Também Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, esteve presente no Porto e usou da palavra.

Segundo os sindicalistas, "o manifesto foi deixado na portaria da Câmara porque foi dito que o presidente [Rui Moreira] estava numa reunião".