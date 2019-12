Nova pediatria do S. João será inaugurada em junho de 2021

Marisa Silva Hoje às 11:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A inauguração da nova ala pediátrica do Hospital de S. João, no Porto, deverá acontecer em junho de 2021. A informação foi avançada, na manhã desta sexta-feira, por Fernando Araújo, presidente do conselho de administração, durante uma visita ao estaleiro da obra.

"A obra está a decorrer de acordo com o planeado. Seguramente, em junho de 2021, terei o prazer de ter cá o senhor bispo [Américo Aguiar] que connosco inaugurará esta obra tão desejada pelas crianças, pelos pais e pelos próprios profissionais", afirmou Fernando Araújo, à margem da visita de D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Irmandade dos Clérigos.

A construção, iniciada em outubro pela Casais, tem um custo de 26,7 milhões de euros. O novo edifício terá cinco pisos e capacidade para 98 camas. Há muito reclamada por profissionais e doentes, a pediatria vai albergar seis especialidades: neonatologia, medicina intensiva, oncologia, cardiologia, cirurgia e a primeira unidade de queimados pediátricos do Norte.

De acordo com o Fernando Araújo, a empreitada está na fase de demolições e "escavações para levantamento dos pilares que vão suportar a estrutura".

"Vamos conseguir desempenhar, do ponto de vista técnico, medicina com as melhores práticas, mas também medicina com humanização. Isso é fundamental. É com enorme felicidade que vemos a obra a desenvolver-se", salientou o responsável, convicto de que o prazo para terminar a construção não irá derrapar.