A solução para o lado do Porto para travessia destinada ao metro está a causar polémica.

Quando, a 18 de outubro, a Metro do Porto apresentou os três finalistas de concurso público internacional para uma nova ponte a unir as margens do Porto e Gaia estava longe de imaginar a polémica que se seguiria com a Faculdade de Arquitetura, paisagistas e geógrafos, entre outras figuras da sociedade civil, a contestarem o traçado da travessia, sobretudo a inserção e o impacto causado no lado portuense.