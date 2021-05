Nova ponte no Douro vai a concurso por quase 37 milhões de euros

Miguel Amorim Hoje às 07:16 Facebook

Hoje é lançado o concurso público para a construção da nova ponte rodoviária D. António Francisco dos Santos, sobre o rio Douro, a ligar Quebrantões (Oliveira do Douro), em Gaia, à Avenida Paiva Couceiro, na marginal, no Porto. A obra, com conclusão prevista para 2025, está orçada em 36,9 milhões de euros.

Segundo a documentação a que o JN teve acesso, a travessia terá uma extensão total de 625 metros, mas só 300 metros serão sobre o rio. É ainda referido que "deverá ser assegurado um vão livre mínimo no rio de 180 metros, correspondendo aos limites definidos pelas boias de sinalização existentes".

Desde a apresentação, o custo tem subido. Há cerca de um ano, o preço estava fixado em 29 milhões de euros. Do lado de Gaia, as despesas são maiores. No global, a fatura divide-se pelo valor do tabuleiro, de 16,7 milhões (a repartir em partes iguais pelas autarquias), mais 3,2 milhões das ligações rodoviárias e 10,3 milhões de acessos em seco (leia-se nivelar o terreno), do lado gaiense. Para completar os 36,9 milhões, há a somar os gastos com os acessos do lado do Porto.