Nova ponte para metro no Douro custa 50 milhões

Carla Sofia Luz Hoje às 07:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Abre esta terça-feira o concurso internacional de conceção da travessia, que terá ciclovia. Cota será um metro acima da Arrábida para não tapar o arco.

Esta terça-feira começa a traçar-se a nova ponte sobre o rio Douro, a 500 metros da Arrábida e cuja obra arrancará no primeiro semestre de 2023. O custo estimado é de 50 milhões de euros. O concurso internacional para a escolha do projeto da travessia, que levará o metro da Boavista, no Porto, até Gaia, é lançado agora com uma preocupação imperiosa: não fazer "sombra" ao arco da obra maior do engenheiro Edgar Cardoso.

A futura travessia só para o metro, com passeios e ciclovia para peões e bicicletas, não poderá ter pilares no rio (apenas nas margens) e a cota do tabuleiro será um metro acima da cota da atual Ponte da Arrábida. Da margem da Invicta, o local de implantação dista 500 metros daquela ponte. A partir de Gaia, fica a 350 metros.