Nova ponte sobre o Douro vai ajudar a "coser o território"

Em cerca de nove meses, serão conhecidas as propostas para a Ponte D. António Francisco dos Santos, entre o Areinho de Oliveira do Douro, em Gaia, e Campanhã, no Porto.

Os sete concorrentes do concurso lançado em setembro de 2021 foram admitidos formalmente na passada quinta-feira, para apresentarem propostas. Têm 270 dias para expor os planos, nos quais "deverão incluir um estudo prévio de toda a intervenção".

"Só aí haverá uma adjudicação, após a análise, classificação e ordenação das propostas, e será então conhecido o adjudicatário que irá desenvolver o projeto de execução da obra", informam as câmaras do Porto e Gaia, em resposta conjunta.