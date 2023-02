Nova ponte sobre o Douro vai ter tabuleiros para comboio e carros

Adriana Castro Hoje às 07:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Travessia entre Porto e Gaia servirá TGV e carros. Concurso lançado no final do ano. Obra ficará pronta em 2028. Processo está a ser ultimado com as câmaras.

Com um tabuleiro para o TGV e outro para carros, a ponte para receber o comboio de alta velocidade, entre o Porto e Gaia, custará "aproximadamente" 100 milhões de euros. O concurso para a construção da primeira fase do TGV entre o Porto e Lisboa, que irá até Soure e onde está incluída a travessia rodoferroviária, deverá ser lançado no final do ano, e a ponte concluída até final de 2028.

A Infraestruturas de Portugal (IP), em resposta ao JN, diz que o estudo para a ponte "está a ser desenvolvido considerando a solução rodoferroviária como uma das possibilidades". É necessária, apenas, "uma última articulação com os municípios do Porto e de Gaia", mas a IP diz estar a realizar "reuniões técnicas" com as duas autarquias "para análise das diversas temáticas necessárias ao seu planeamento e conceção, entre as quais as relativas à futura travessia do rio Douro".