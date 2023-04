Nova rede de autocarros na Área Metropolitana do Porto mergulhada em clima de incerteza

Adriana Castro Hoje às 11:24 Facebook

Contratos entram em vigor segunda-feira e inicia-se transição de seis meses. Só uma empresa estará a negociar integração de trabalhadores. Operação pode não estar pronta até novembro.

Reclama-se, há anos, por uma melhoria no serviço de autocarros da Área Metropolitana do Porto (AMP), mas a nova rede não será fácil de implementar. Os contratos entram em vigor depois de amanhã e as empresas têm até 1 de novembro para fazer a transição, um prazo difícil de cumprir, ao contrário das previsões iniciais.

Durante os próximos seis meses, as atuais operadoras deverão garantir o serviço. Para já, só uma está a negociar a passagem de testemunho e apenas o lote de Matosinhos, Maia e Trofa terá condições para arrancar, já que a empresa é a mesma. Será também durante esse período que as futuras operadoras saberão quantos motoristas quererão ficar ao seu serviço e quantos mais trabalhadores precisarão de contratar. Para já, o clima é de muita incerteza e firmas como a Espírito Santo e a Valpi preparam apostas em serviços ocasionais e turismo.