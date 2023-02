Novas carruagens do metro do Porto entram em circulação em maio

A Metro do Porto estima que em maio entrem em circulação cinco das 18 carruagens encomendadas à empresa chinesa CRRC, o maior fabricante mundial de veículos ferroviários. A previsão foi adiantada pelo presidente da empresa, Tiago Braga, na manhã deste sábado, durante uma visita ao novo modelo, que está em exposição na estação da Trindade até ao dia 14, para que os passageiros possam visitá-la.

À carruagem que está em testes e ensaios desde dezembro irão juntar-se mais quatro no final de março, ficando assim completo o leque dos primeiros cinco veículos a entrar na rede em maio. O responsável acrescentou que em julho vão chegar mais cinco, prevendo-se que os restantes sejam entregues à empresa em setembro, para que no final do ano já todos estejam ao serviço.

Novas carruagens do metro do Porto vão entrar em circulação em toda a rede a partir de maio. Até terça-feira, os passageiros podem conhecer o modelo que está em exposição na estação da Trindade Foto: José Carmo/Global Imagens

Para já, as novas composições vão servir todas as linhas e, de futuro, vão também "funcionar na extensão da linha Amarela, entre Santo Ovídio e Vila d'Este, e na linha Rosa", referiu Tiago Braga, explicando aos jornalistas que os testes que estão a ser feitos a este modelo "são muito exigentes do ponto de vista da segurança". Os ensaios têm decorrido entre a 1 e as 6 da manhã.

A visita contou com a presença do ministro do Ambiente e da Ação Climática. Duarte Cordeiro referiu que, entre várias linhas de financiamento, "nos últimos anos foram mobilizados quase 950 milhões de euros para o metro do Porto".

"Temos procurado alargar a oferta, queremos recuperar passageiros para o transporte público", disse ainda. Em relação ao modelo chinês agora em exibição, o ministro considera tratar-se de uma carruagem "moderna" e que "responde às preocupações que a Metro do Porto tem", incluindo na adaptação a "algumas coisas que os passageiros iam dizendo".

Duarte Cordeiro afirmou, por outro lado, que "o país tem feito um enorme esforço ao nível da mobilização de recursos para o setor da mobilidade urbana", acrescentando: "Desde 2015 até ao final da década, estamos a falar de quase 4,8 mil milhões de euros". Investimento feito em infraestruturas, aumento da capacidade das redes e, ainda, na redução dos preços dos passes.