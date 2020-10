Novas linhas de Gaia, Souto e S. Mamede trazem 136 mil passageiros por dia

Carla Sofia Luz Hoje às 10:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Estudo da FEUP destaca procura elevada do eixo Campo Alegre e da Circular até Asprela. Propõe que as linhas da Maia e da Trofa sejam em autocarro.

A segunda linha de Gaia, entre a Boavista e Santo Ovídio, e a linha do Souto, em Gondomar, trarão quase 98 mil validações em média por dia à rede do metro do Porto. Se juntarmos a ligação de S. Mamede, entre Matosinhos e a Asprela, a procura crescerá para as 136,8 mil validações diárias. Olhando apenas para os ganhos totais de passageiros para a rede do metro (numa análise que considera os transbordos), estes três percursos são os totalistas entre oito novas linhas.

Os autarcas da Área Metropolitana do Porto conheceram, ontem, a avaliação de procura potencial de oito eixos que visam consolidar a atual rede de metro, realizada por uma equipa de investigadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), coordenada por Paulo Pinho. O estudo propõe que a segunda linha da Maia e a ligação à Trofa sejam executadas através de metrobus (um autocarro em canal próprio).